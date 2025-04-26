ВСУ полностью потеряли возможности логистики в Горнале

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли возможности логистики в селе Горналь Курской области, они не могут осуществить ни подвоз, ни ротацию, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«В Горнале сегодня идут наступательные действия. Противник уже возможности логистики потерял. Он пытается последними силами удержать все, что у него есть там, этот участок», — рассказал он.
По словам Алаудинова, ВСУ не смогут удерживать позиции, в ближайшие дни «вопрос с Горналем» будет закрыт.
Напомним, украинские военные вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. СК РФ признал пострадавшими от действий боевиков 43 тыс. человек российского региона.
По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих. На данный момент Горналь — единственный населенный пункт, где еще пока остались ВСУ. Во вторник, 22 апреля, ВС РФ освободили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале, который украинская армия использовали в качестве опорного пункта.
Ранее стало известно, что ВСУ расстреляли две группы своих бойцов, решивших сдаться у Горналя.