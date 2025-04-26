ВСУ полностью потеряли возможности логистики в Горнале

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих. На данный момент Горналь — единственный населенный пункт, где еще пока остались ВСУ. Во вторник, 22 апреля, ВС РФ освободили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале, который украинская армия использовали в качестве опорного пункта.