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Опасность атаки БПЛА действовала в Воронежской области 7,5 часов

Вечером в пятницу на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки украинских дронов.

Источник: РИА "Новости"

К счастью для местных жителей, вражеские беспилотники в небе над регионом так и не были зафиксированы.

О введении соответствующего режима в 22:32 в своём телеграм-канале объявил губернатор Александр Гусев. Отменено предупреждение было рано утром в субботу, в 06:07.

При этом минувшей ночью БПЛА ВСУ были уничтожены в соседних с Воронежской областях. Только в Курской области силы ПВО сбили 27 беспилотников противника. Ещё 16 дронов были ликвидированы над Белгородской областью. Также по одному сбито над Липецкой и Ростовской. Всего за ночь нейтрализовано 45 украинских беспилотных летательных аппаратов.