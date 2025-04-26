Опасность атаки БПЛА действовала в Воронежской области 7,5 часов

К счастью для местных жителей, вражеские беспилотники в небе над регионом так и не были зафиксированы.
О введении соответствующего режима в 22:32 в своём телеграм-канале объявил губернатор Александр Гусев. Отменено предупреждение было рано утром в субботу, в 06:07.
При этом минувшей ночью БПЛА ВСУ были уничтожены в соседних с Воронежской областях. Только в Курской области силы ПВО сбили 27 беспилотников противника. Ещё 16 дронов были ликвидированы над Белгородской областью. Также по одному сбито над Липецкой и Ростовской. Всего за ночь нейтрализовано 45 украинских беспилотных летательных аппаратов.