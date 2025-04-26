В Верещагино простятся с двумя двоюродными братьями, погибшими в ходе СВО

28 апреля во Дворце досуга Верещагино состоится церемония прощания с двумя жителями города, погибшими в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа.
Сержант Артем Балуев, стрелок-помощник гранатомётчика, скончался в госпитале от полученных ран 18 апреля. Его двоюродный брат Роман Федосеев, оператор разведывательной роты, погиб 9 апреля.
38-летний Артем Балуев работал в вагонном депо. У него осталась жена и трое детей. 31-летний Роман Федосеев работал на железной дороге, был монтёром пути. У него остались четверо детей.
Обоих бойцов похоронят в Аникино.