Егор Усков из Слюдянки погиб в зоне СВО

Егор Сергеевич родился в Слюдянке 6 мая 1994 года. Он рано потерял родителей, и вместе с младшим братом они жили у бабушки Галины Кимовны в поселке Сухой ручей. Проходил обучение в Иркутском геологоразведочном техникуме. В 2012 году проходил срочную службу в городе Юрга Кемеровской области.