Егор Усков из Слюдянки погиб в зоне СВО

Стрелок-сапер штурмовой роты, рядовой Усков Егор Сергеевич погиб 7 апреля 2025 года при выполнении военной задачи. Прощание с бойцом состоялось вчера, 25 апреля, в Свято-Никольском храме Слюдянки. Егорзахоронен на Аллее Героев в пади Талая города Слюдянки, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу ВК (18+) администрации Слюдянского городского поселения.
Егор Сергеевич родился в Слюдянке 6 мая 1994 года. Он рано потерял родителей, и вместе с младшим братом они жили у бабушки Галины Кимовны в поселке Сухой ручей. Проходил обучение в Иркутском геологоразведочном техникуме. В 2012 году проходил срочную службу в городе Юрга Кемеровской области.
Егор разбирался в автомеханике, поэтому после армии устроился работать в ООО Статус-Сиб, а затем трудился автослесарем вахтовым методом. Позже освоил много профессий, мастерски выполнял работы по сантехнике и электрике.
После начала СВО, Егор Сергеевич не смог остаться в стороне и ушел добровольцем защищать интересы РФ, подписав контракт.
В Слюдянке у Егора остался малолетний сын и бабушка, два брата и сестра.