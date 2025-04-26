ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов ВСУ

Так, подразделения группировки войск «Запад» в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили склад горючего ВСУ. Еще по одному складу боеприпасов там же поразили военные группировок войск «Днепр» и «Южная».