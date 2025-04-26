ВСУ потеряли за сутки до 200 военных в зоне ответственности «Востока»

Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле в Донецкой Народной Республике и Малиновка в Запорожской области.