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ВСУ потеряли за сутки до 200 военных в зоне ответственности «Востока»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки войск за сутки составили до 200 военнослужащих и пять боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего», — указали в министерстве.

Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле в Донецкой Народной Республике и Малиновка в Запорожской области.