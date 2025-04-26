Российские войска освободили Курскую область

Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.