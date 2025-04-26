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Российские войска освободили Курскую область

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — заявил представитель Кремля.

Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

За время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.