Путин: авантюра киевского режима полностью провалилась

«Понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ — а это штурмовые подразделения, спецназ, — безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», — считает Владимир Путин.