Путин: авантюра киевского режима полностью провалилась

Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в боях с ВСУ в Курской области. Президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении разгрома украинских вооруженных сил в регионе. По словам господина Путина, «авантюра киевского режима полностью провалилась».
«Понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ — а это штурмовые подразделения, спецназ, — безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», — считает Владимир Путин.
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