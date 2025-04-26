Главное из доклада Герасимова об освобождении Курской области и разгроме ВСУ

Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил профессионализм бойцов КНДР, помогавших росийским военным согласно Договору между РФ и КНДР о всеобъемлющей помощи, и рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Главные выдержки из доклада господина Герасимова в подборке Ъ.