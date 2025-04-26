Российская армия освободила Горналь в Курской области

До этого 23 апреля Минобороны сообщило, что российские морпехи вытесняют подразделения Вооруженных сил Украины с ключевых укрепленных позиций в Горнале. Герасимов отмечал, что бои продолжаются как в самом населенном пункте, так и в прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 кв. км.