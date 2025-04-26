Российская армия освободила Горналь в Курской области

В Курской области освободили последний населенный пункт, находившийся под контролем ВСУ — село Горналь недалеко от города Суджа, сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов.
«Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь», — сказал Герасимов.
По его словам, в боях особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.
Военные уже подняли в Горнале российский флаг, сообщили в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», передает «РИА Новости».
До этого 23 апреля Минобороны сообщило, что российские морпехи вытесняют подразделения Вооруженных сил Украины с ключевых укрепленных позиций в Горнале. Герасимов отмечал, что бои продолжаются как в самом населенном пункте, так и в прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 кв. км.
Бои в Курской области начались рано утром 6 августа 2024 года. Украинским подразделениям удалось пересечь государственную границу и за несколько дней занять город Суджу и его окрестности.
По словам Герасимова, за почти 9 месяцев с момента вторжения общие потери украинской армии составили более 76 тыс. человек убитыми и ранеными.
Сейчас военные проверяют лесные участки, подвалы и заброшенные строения,
проводят разминирование территорий. Полностью проверено и очищено 19 населенных пунктов, отметил глава Генштаба. Он добавил, что к этим работам привлечено более 1 тыс. человек личного состава.