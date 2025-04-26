Минобороны сообщило о полном вытеснении ВСУ из Курской области

«Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», — говорится в сообщении.
За время боев в российском регионе ВСУ потеряли более 76 тыс. военнослужащих, 412 танков, 134 станции РЭБ и другую технику, в том числе западного производства, добавили в российском Минобороны.
Ранее о полном освобождении Курской области отчитался глава российского Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, сегодня военные освободили от ВСУ последний населенный пункт — село Горналь. Он также отметил участие северокорейских войск в боях, подчеркнув их «профессионализм, стойкость и героизм».
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Спустя несколько дней действующий на тот момент и.о. губернатора Алексей Смирнов заявил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. В январе Минобороны оценивало площадь занятой ВСУ территории в 460 кв. км. Спустя еще два месяца российская армия начала наступление со всех направлений, в результате которого в том числе была освобождена Суджа — единственный город, над которым украинским военным удалось установить контроль.