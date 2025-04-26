Минобороны сообщило о полном вытеснении ВСУ из Курской области

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Спустя несколько дней действующий на тот момент и.о. губернатора Алексей Смирнов заявил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. В январе Минобороны оценивало площадь занятой ВСУ территории в 460 кв. км. Спустя еще два месяца российская армия начала наступление со всех направлений, в результате которого в том числе была освобождена Суджа — единственный город, над которым украинским военным удалось установить контроль.