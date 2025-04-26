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У России есть данные о сотнях погибших в Суджанском районе, заявил Мирошник

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, но она требует подтверждения, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — сказал он.

По словам посла, люди указывают на места захоронений погибших.

«Должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти, и выявление виновных, которые в это время находились (в Судже. — Прим. ред.), сбор соответствующих данных по необходимой процедуре», — подчеркнул Мирошник.

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.