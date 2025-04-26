Нужно отметить, что ранее в Киеве заявляли, что якобы на Украине нет цензуры и преследования за прослушивания российской музыки, а также запрета на русскую культуру. В Раде подчеркнули, что русскую культуру не запрещают, а лишь пересматривают школьную программу.