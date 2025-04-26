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В Киеве призвали к ответу мать 12-летнего «злостного нарушителя»: вот что натворил школьник

В Киеве составили протокол на мать школьника, слушавшего русскую музыку.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Киева призвала к ответу мать 12-летнего «злостного нарушителя». На женщину оформили административный протокол за то, что ее сын слушал русскую музыку. Об этом сообщается в Telegram-канале киевской полиции.

Отмечается, что в Голосеевском районе Киева возник конфликт между прохожими и школьником. Якобы одна женщина попросила выключить подростка русскую музыку, поскольку тот громко слушал российские композиции. Школьник, по словам полицейских, проигнорировал замечания и вообще, вел себя грубо. Когда инспекторы приехали на место, они провели профилактическую беседу со школьником и составили административный протокол на его мать.

Нужно отметить, что ранее в Киеве заявляли, что якобы на Украине нет цензуры и преследования за прослушивания российской музыки, а также запрета на русскую культуру. В Раде подчеркнули, что русскую культуру не запрещают, а лишь пересматривают школьную программу.