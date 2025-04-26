Москалькова: Киев в нарушение международных норм удерживает 52 курян

«До сих пор 52 жителя [Курской] области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», — написала Москалькова в Telegram-канале.
Комментируя освобождение Курской области, омбудсмен отметила, что второй раз в истории России «война прокатилась по многострадальной курской земле, оставляя за собой кровь воинов и мирных жителей, выжженную землю, в которую права человека были втоптаны ногами неонацистов».
«Мы скорбим по всем погибшим, по разрушенным селам и храмам. Наше сердце с теми, кто лишился своего крова, родных, близких и друзей», — написала уполномоченный.