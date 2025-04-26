Россия располагает информацией о сотнях жертв в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — рассказал дипломат в беседе с журналистами РИА Новости.
Мирошник заявил, что мирные жители сами указывают военным на места захоронения курян, которые подверглись пыткам и были убиты боевиками ВСУ. Дипломат подчеркнул, что следственные органы проведут эксгумацию тел, и будет проведена экспертиза, которая точно установит причину смерти людей.
Ранее KP.RU сообщил, что 26 апреля 2025 года российскими военными была полностью освобождена Курская область. Отмечается, что об успехе бойцов РФ было доложено президенту РФ Владимиру Путину.