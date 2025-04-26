Мирошник: есть данные о сотнях жертвах в Суджанском районе Курской области

«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — рассказал дипломат в беседе с журналистами РИА Новости.