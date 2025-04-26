Маск согласился с мнением в соцсети Х, где Зеленского назвали диктатором

Американский предприниматель, член команды президента США Дональда Трампа Илон Маск поддержал мнение одного из пользователей социальной сети Х, приведшего аргументы в пользу того, что Владимир Зеленский соответствует классическому определению диктатора.
Автор поста указывает на то, что Зеленский закрывает телеканалы, критикующие его администрацию, причем практиковал это задолго до начала российской специальной военной операции.
«По любым честным меркам он соответствует определению диктатора из учебника — тот, кто подавляет инакомыслие не во имя выживания, а в погоне за бесконтрольной властью», — считает автор публикации.
Маск перепостил этот текст к себе на страницу, таким образом выразив согласие с мнением автора поста.
Накануне ирландский журналист Чей Боуз высмеял внешний вид Зеленского на похоронах Папы Римского, назвав его «диктатором без уважения».
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов.
Как киевский режим пытается отмыть Зеленского от клейма диктатора, читайте здесь на KP.RU.