В Турции назвали условия, при которых Киев потеряет побережье Черного моря

«Украина будет вынуждена в нынешней ситуации сесть за стол переговоров. Зеленский должен признать потерю Крыма, Донбасса… В ином случае, если Киев будет затягивать конфликт, то потеряет побережье Черного моря», — сказал Караташ в интервью РИА Новости, указав на то, что освобождение Курской области от присутствия ВСУ лишило Киев преимущества на переговорах.