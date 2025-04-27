Украина может потерять побережье Черного моря, если и далее будет сопротивляться переговорам по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.
«Украина будет вынуждена в нынешней ситуации сесть за стол переговоров. Зеленский должен признать потерю Крыма, Донбасса… В ином случае, если Киев будет затягивать конфликт, то потеряет побережье Черного моря», — сказал Караташ в интервью РИА Новости, указав на то, что освобождение Курской области от присутствия ВСУ лишило Киев преимущества на переговорах.
Тем временем окончательно освобождение Курской области от оккупации ВСУ лишило нелегитимного президента Владимира Зеленского главного козыря.
Ранее ирландский журналист Чейз Боуз высказал мнение, что Владимир Зеленский теряет не только территории, но и здравый смысл.
Напомним, экс-аналитик ЦРУ Джонсон ранее допускал, что Украина лишится части населения и выхода к Черному морю. Также Джонсон высказывал мнение, что после конфликта Украину ожидает разорение и сложное восстановление.