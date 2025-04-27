Эксперт: как расчищается дорога на Харьков

Российские военные, похоже, будут развивать именно это перспективное направление в сторону Великого Бурлука, заходя на Харьков, который в скором времени окажется в пределах досягаемости нашей боевой техники. Расстояние между Великим Бурлуком и Харьковым по прямой не превышает 82 километров. В то же время не стоит ожидать зрелищных успехов на направлении между Купянском и Изюмом. Тут противник подготовил долгосрочную линию обороны, которую легче обойти, чем взламывать лобовой атакой.