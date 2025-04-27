ДНР, Покровское направление (Красноармейск), 27 апреля
Российские вооруженные силы начали масштабное наступление по широкой дуге. 41-ая армия рвётся по Днепропетровскому направлению. Наши обходят село Песчаное с флангов, избегая лобовых атак. Населенные пункты Новоукраинка, Зверево и Чунишино — на грани сдачи. ВСУ отходят и из Миролюбовки. Противник пытался контратаковать в Удачном и Котлине, но безуспешно.
Отмечу, что со стороны украинских подразделений на этом участке фронта воюют плохо подготовленные кадры, так как 25-ая украинская ДШБ ушла на усиление группировки в Сумскую область. Российская армия также освободила село Троицкое и вошла в еще два населенных пункта — Успеновка и Надеждовка. В агломерации Богатырь идут тяжелые бои за каждый дом.
Помимо перечисленных, в ДНР были освобождены еще три села: Сухая балка, Тарасовка и Шевченко. Подвоз им боекомплекта — от опорника до ЛБС — затруднен, так как в небе российские дроны. Где-то на Покровском направлении, между Веселым и Разодоловкой, нашел свою гибель и сын заместителя директора ЦРУ Майкла Гросса.
Согласно сводкам министерства обороны по группировке наших войск «Южная», на Покровском направлении враг потерял в течение последних семи дней боев не менее полутора тысяч военнослужащих, около 20 орудий полевой артиллерии, три танка и 11 машин класса MRAP.
Поражение нанесено пяти механизированным, двум штурмовым, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, трем бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии. Наши военные методически зачищают вражеские окопы и выкуривают оттуда несдавшихся сепаратистов.
В ночь с 23 на 24 апреля на Покровском направлении перешла в разряд «двухсотых» украинская пропагандистка Елена Савельева с позывным «Ведьма», снимавшаяся в материалах ВСУ, агитирующих воевать. Ее услугами пользовались в Киеве для создания медийного образа эвакуированной жительницы Торецка или же беглянки из Одессы. Елена любила сниматься на передовой в камуфляже и бронежилете.
Курское направление, Сумская и Харьковские области, 27 апреля
Бои за последние метры Курской земли закончены. Утратив позиции в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнале, всушники намертво вцепились в городскую застройку и, судя по всему, готовы были биться здесь с фанатическим упорством. Для выкуривания оккупантов наши вооруженные силы использовали весь имеющийся в наличии арсенал, включая для уничтожения опорников и ФАБ-3000.
Эта трехтонная фугасная авиабомба с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции) уничтожает всё живое в радиусе 25 метров и гарантирует тяжелую контузию на расстоянии свыше 150 метров от эпицентра взрыва. Большим эффектом в этой категории оружия обладает только ФАБ-9000. Только за одни сутки
Между тем, российская армия продолжает методично освобождать от нацистов Харьковскую область. Здесь активно используются БПЛА «Герань-2». А наша авиация уже работает недалеко от Харькова, как правило, используя новый модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-34НВО, вооруженные ФАБ-500. По Сумскому направлению бьют «Грады», а российские боевые коптеры замечены даже под Черниговым.
Следует отметить, что, несмотря на интенсивную боевую работу, российские воины достойно встретили Пасху-2025 20 апреля. Было совершено 45 литургий вдоль всей линии фронта, своевременно поставлены на ЛБС освященные куличи.
Прогноз на следующую неделю
В течение следующей недели российская армия должна совершить бросок на Купянском направлении. Уже почти зачищен Плоский лес, идет активное разминирование. На правом берегу Оскола расширяется плацдарм. Отбиты все контратаки. Важно отметить, что продвижение наших вооруженных сил идет по линии флангового охвата опорников.
Помимо фронтального движения на Купянск, российская армия создала еще один вектор, продвигающийся севернее города, в сторону Харькова. В случае успеха этой операции, идущей северо-восточней населённого пункта Фиголевка в сторону Митрофановки, через несколько дней украинские силы попадут под перекрестный огонь тяжелых дальнобойных гаубиц.
Российские военные, похоже, будут развивать именно это перспективное направление в сторону Великого Бурлука, заходя на Харьков, который в скором времени окажется в пределах досягаемости нашей боевой техники. Расстояние между Великим Бурлуком и Харьковым по прямой не превышает 82 километров. В то же время не стоит ожидать зрелищных успехов на направлении между Купянском и Изюмом. Тут противник подготовил долгосрочную линию обороны, которую легче обойти, чем взламывать лобовой атакой.