Трамп одной едкой фразой ответил на требования Киева о возвращении Крыма

Требования Украины о передаче ей Крыма и иных территорий, вошедших в состав России, являются нелепыми. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию издания New York Times, в которой его политика в отношении урегулирования украинского конфликта якобы играет на руку Москве.