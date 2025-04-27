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Трамп одной едкой фразой ответил на требования Киева о возвращении Крыма

Трамп назвал нелепыми требования Киева о возвращении Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Требования Украины о передаче ей Крыма и иных территорий, вошедших в состав России, являются нелепыми. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию издания New York Times, в которой его политика в отношении урегулирования украинского конфликта якобы играет на руку Москве.

Американский лидер парировал выпад NYT одной едкой фразой.

«Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, NYT в любом случае будет «говорить плохо» о его шагах по заключению сделки по Украине, даже если это «будет величайшая сделка».

Ранее американский лидер заявил, что большинство главных пунктов по украинской сделке согласованы и следующим этапом работы по урегулированию конфликта должна стать встреча «на очень высоком уровне» между представителями России и Украины.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп захотел поговорить о конфликте на Украине «по-другому» после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.