Константинов назвал пиратством захват Киевом иностранного судна

Задержание погранслужбой Украины в Черном море иностранного судна является пиратством. Так охарактеризовал инцидент глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий “Пиратов Карибского моря”. Но это — не голливудский блокбастер и другое море… Тем не менее пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти “одной из стран Азии”», — написал Константинов в Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что служба безопасности Украины захватила судно из Азии и арестовала экипаж сухогруза. СБУ утверждает, что ранее это судно якобы заходило в порт Севастополя для погрузки пшеницы.
Тем временем генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ высказал мнение, что Украина может потерять побережье Черного моря, если и далее будет сопротивляться переговорам по урегулированию конфликта.