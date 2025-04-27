Константинов назвал пиратством захват Киевом иностранного судна

«Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий “Пиратов Карибского моря”. Но это — не голливудский блокбастер и другое море… Тем не менее пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти “одной из стран Азии”», — написал Константинов в Telegram-канале.