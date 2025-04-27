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Константинов назвал пиратством захват Киевом иностранного судна

В крымском парламенте прокомментировали арест погранслужбой Украины сухогруза в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Задержание погранслужбой Украины в Черном море иностранного судна является пиратством. Так охарактеризовал инцидент глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий “Пиратов Карибского моря”. Но это — не голливудский блокбастер и другое море… Тем не менее пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти “одной из стран Азии”», — написал Константинов в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что служба безопасности Украины захватила судно из Азии и арестовала экипаж сухогруза. СБУ утверждает, что ранее это судно якобы заходило в порт Севастополя для погрузки пшеницы.

Тем временем генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ высказал мнение, что Украина может потерять побережье Черного моря, если и далее будет сопротивляться переговорам по урегулированию конфликта.