Поражение украинских формирований в Курской области приведёт к завершению карьеры Александра Сырского в качестве главкома ВСУ, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, атака на регион стала «огромной авантюрой» для Вооружённых сил Украины.
«Я так понимаю, командовал сам главком Сырский, и это его лебединая песня. Я думаю, после этого это конец его карьеры», — сказал эксперт, слова которого приводит РЕН ТВ.
Дандыкин уточнил, что украинские формирования в ходе вторжения в Курскую область столкнулись с тяжёлыми потерями. Кроме того, ВСУ лишились большего количества техники, переданной Западом.
Напомним, 26 апреля начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований.
После этого ирландский журналист Чейз Боуз написал, что глава киевского режима Владимир Зеленский загубил жизни 80 тысяч военных ВСУ, отправив их в Курскую область. Он добавил, что проплаченные западные СМИ скрывают факт окончания провальной операции Киева.