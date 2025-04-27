Поддубный: в Курской области разгромлена самая боеспособная часть ВСУ

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда. Самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности», — сказал военкор, которого цитирует РИА Новости.