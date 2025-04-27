Самые боеспособные подразделения ВСУ «отправлены в нокдаун» российскими войсками в ходе освобождения Курской области, заявил Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный.
«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда. Самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности», — сказал военкор, которого цитирует РИА Новости.
Он отметил, что киевский режим стремился удерживать оккупированные территории как можно дольше, неся большие потери. По информации Поддубного, в ходе операции Киева в Курской области было уничтожено около 76,5 тысяч украинских военных и огромное количество танков и бронетранспортёров.
Герой России уточнил, что ВСУ пытаются восполнять потерянную бронетехнику, однако запасы Запада не безграничны.
«Разгром группировки противника был неотвратим», — подчеркнул журналист.
Поддубный добавил, что операция российских войск по освобождению региона продолжалась 264 дня.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области от ВСУ. Он отметил, что российские войска продолжают создавать зону безопасности в Сумской области.