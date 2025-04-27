Самая боеспособная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправлена в нокдаун в результате освобождения Курской области. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.
«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун, — это правда», — приводит РИА Новости его слова.
Поддубный назвал разгром группировки украинской армии неотвратим. Военкор заявил, что Киев сделал ставку на максимально долгое удержание своих военных на территории российского региона, поэтому потеряли 76 тысяч военных в Курской области.
Напомним, днем ранее, 26 апреля, начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил российском президенту Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области от боевиков украинской армии.
Как известно, на протяжении последних нескольких месяцев Вооруженные силы (ВС) России освобождали одно курское село за другим. Операция была завершена в субботу, 26 апреля, когда украинские военные были полностью вытеснены из приграничного региона.