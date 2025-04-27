На полях сражений в Курской области военные российской армии вели бои не только с укронацистами, но и со всеми странами из блока глобалистов, которые своими действиями стремятся нанести России. Об этом рассказал военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный. Его слова передает РИА Новости.
«Военно-промышленный комплекс стран НАТО, косвенное участие принимали страны, которые поддерживают киевский режим. То есть … была битва против, если хотите, всех глобалистов», — отметил он.
По его словам, «вся мощь разведывательного сообщества западного мира» была на стороне украинских войск. Поддубный заявил, что глобалисты до сих пор стремятся нанести поражение России.
Напомним, Поддубный также заявил, что самая боеспособная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправлена в нокдаун под Курском. Он отметил, что украинские войска потеряли на этой территории 76 тысяч военных.