На полях сражений в Курской области военные российской армии вели бои не только с укронацистами, но и со всеми странами из блока глобалистов, которые своими действиями стремятся нанести России. Об этом рассказал военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный. Его слова передает РИА Новости.