Марочко сообщил, что ВС России вплотную подошли в Дорошовке Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка Харьковской области, командование украинской армии направляет дополнительные силы и средства в попытке стабилизировать ситуацию. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские боевики на постоянной, регулярной основе подбрасывают в Дорошовку силы и средства. Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию», — приводит ТАСС слова военного эксперта.
Марочко отметил, что военные российской армии также ведут серьезные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у соседнего Западного в Харьковской области.
Накануне депутат Верховной Рады Нина Южанина призвала усилить мобилизацию на Украине из-за очень серьезных потерь и дезертирства в рядах украинской армии. Нардеп назвала ситуацию с потерями военных ВСУ катастрофической.