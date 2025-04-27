МО: средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 27 апреля, уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов … в Брянской области», — сказано в заявлении в Telegram-канале.
Как уточняется, беспилотники украинской армии были уничтожены в небе над Брянской областью в промежутке с 23:00 до 04:00 по мск в ночь на воскресенье, 27 апреля,.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, сообщил, что разрушений и пострадавших из-за атак дронов нет.
Напомним, в период с 23 по 24 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили сразу 230 украинских беспилотников самолетного типа. В ночь на пятницу, 25 апреля, было уничтожено 79 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников сбили над территорией Республики Крым.