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Утром над Крымом сбили два украинских беспилотника

За утро 27 апреля над территорией Республики Крым уничтожили два украинских беспилотника.

Источник: МК в Крыму

За утро 27 апреля над территорией Республики Крым уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили два вражеских дрона самолетного типа над полуостровом в период с 8:20 до 8:45 по московскому времени.

По данным Telegram-канала, который оперативно публикует информацию о ситуации на Крымском мосту, движение не было перекрыто. На 10:00 с обеих сторон моста очередей к досмотровым пунктам нет.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя утром в воскресенье сообщили, что паром на линии «Артиллерийская бухта — Северная» временно не ходит из-за сильного ветра.