Врио комбрига доложил Путину об оставшихся в Курской области группах ВСУ

В начале марта российская армия начала наступление на Суджу сразу с нескольких направлений. Одновременно в тыл украинским военным через газовую трубу вышли около 600 российских солдат. За несколько дней были заняты более 25 населенных пунктов. 13 марта была освобождена и Суджа — единственный город, который смогли занять ВСУ в Курской области. После этого под контролем украинской армии оставались только несколько населенных пунктов вблизи пункта погранперехода и газоизмерительной станции «Суджа».