Врио комбрига доложил Путину об оставшихся в Курской области группах ВСУ

В Курской области еще остались разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинские военные поодиночке, в ближайшее время они будут ликвидированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным «Гроза» в докладе российскому президенту Владимиру Путину, разговор был показан в репортаже «Первого канала».
Комбриг рассказал, что российские силы закрепились на улицах села Горналь, об освобождении которого глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил накануне. Это был последний населенный пункт в регионе, находившийся под контролем ВСУ.
«Населенный пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены», — сказал комбриг президенту.
Герасимов 26 апреля доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских сил. Вернуть все приграничные территории под российский контроль удалось почти через девять месяцев с момента вторжения ВСУ, которое произошло в августе 2024 года.
Освобождение Курской области происходило в несколько этапов. В сентябре российским подразделениям удалось занять более десяти населенных пунктов и отодвинуть украинцев от райцентра Коренево, через который проходит дорога на Рыльск.
В октябре российские войска еще немного продвинулись на северной части курского выступа. В конце октября Путин говорил, что в районе Ольговского леса были окружены около 2 тыс. украинских военных. О ликвидации блокированной группировки Минобороны сообщило 20 ноября.
К середине января 2025 года, по данным Минобороны, контролируемая ВСУ территория сократилась до 460 кв. км.
17 февраля Минобороны сообщило о занятии села Свердликово к западу от Суджи, что позволило взять под огневой контроль основную трассу, связывающую Суджанский район с Сумской областью, и осложнить снабжение украинской группировки. Исправить положение украинцы попытались за счет расширения зоны контроля вдоль государственной границы к востоку от Суджи, но колонна, которая двинулась на село Уланок, была разгромлена.
19 февраля Путин сообщил, что российское подразделение впервые с 2022 года перешло границу и вошло в Сумскую область, что еще больше усилило давление на основной путь снабжения.
В начале марта российская армия начала наступление на Суджу сразу с нескольких направлений. Одновременно в тыл украинским военным через газовую трубу вышли около 600 российских солдат. За несколько дней были заняты более 25 населенных пунктов. 13 марта была освобождена и Суджа — единственный город, который смогли занять ВСУ в Курской области. После этого под контролем украинской армии оставались только несколько населенных пунктов вблизи пункта погранперехода и газоизмерительной станции «Суджа».