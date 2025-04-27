Украинские войска обстреляли Белгородскую область

По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 149 снарядов и зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из них 22 дрона были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домах, на территории производственного предприятия, в магазине и шести транспортных средствах.
«В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 40 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки пяти беспилотников… В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илёк-Пеньковка, Поповка и Староселье выпущено 100 боеприпасов в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 26 беспилотников», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе три села атакованы шестьб беспилотниками. В Валуйском округе четыре населенных пункта атакованы девятью беспилотниками. В Ивнянском районе возле села Орловка дрон атаковал ЛЭП. Над Прохоровским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты два беспилотника. В Шебекинском округе по семи населенным пунктам выпущено девять боеприпасов и совершены атаки 18 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.