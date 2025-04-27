Украинские войска обстреляли Белгородскую область

По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 149 снарядов и зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из них 22 дрона были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домах, на территории производственного предприятия, в магазине и шести транспортных средствах.