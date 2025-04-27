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ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на белгородском направлении, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Юнаковка, Пролетарское, Новодмитровка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад горючего», — говорится в сообщении военного ведомства.