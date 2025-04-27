ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Юнаковка, Пролетарское, Новодмитровка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад горючего», — говорится в сообщении военного ведомства.