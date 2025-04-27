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Потери ВСУ в зоне «Запада» составили до 235 военных

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли до 235 военнослужащих и две боевые бронемашины в зоне группировки войск «Запад» за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-Узловой Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — сказали в Минобороны.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов.