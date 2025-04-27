Потери ВСУ в зоне «Запада» составили до 235 военных

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Пролетарское, Высшее Соленое, Новый Мир, Купянск, Купянск-Узловой Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — сказали в Минобороны.
По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов.