ВС РФ за сутки поразили склады боеприпасов ВСУ

По данным ведомства, удары российские военные нанесли при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. ВС РФ поразили цех по сборке дронов, склады боеприпасов, где также хранились реактивные снаряды для системы залпового огня HIMARS. Кроме того, российские силы ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в 168 районах.