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ВС РФ за сутки поразили склады боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские военные поразили за минувшие сутки склады боеприпасов ВСУ, в том числе для систем залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, удары российские военные нанесли при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. ВС РФ поразили цех по сборке дронов, склады боеприпасов, где также хранились реактивные снаряды для системы залпового огня HIMARS. Кроме того, российские силы ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в 168 районах.