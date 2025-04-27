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Минобороны: ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки войск Днепр за минувшие сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Бойцы группировки войск «Днепр» за минувшие сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новопавловка Запорожской области и Казацкое Херсонской области», — отметили в оборонном ведомстве.

ВСУ потеряли до 70 боевиков, боевую бронемашину и три автомобиля. Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника и два склада боеприпасов.

На Белгородском направлении ВСУ потеряли до 75 военных.

Также российские военные поразили склады боеприпасов ВСУ, в том числе для HIMARS.