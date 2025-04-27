Бойцы группировки войск «Днепр» за минувшие сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новопавловка Запорожской области и Казацкое Херсонской области», — отметили в оборонном ведомстве.
ВСУ потеряли до 70 боевиков, боевую бронемашину и три автомобиля. Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника и два склада боеприпасов.
На Белгородском направлении ВСУ потеряли до 75 военных.
Также российские военные поразили склады боеприпасов ВСУ, в том числе для HIMARS.