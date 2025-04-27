Кадыров: Российские бойцы ударили «Градами» по ВСУ на сумском направлении

Российские военные ударили по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении. О том, как проводилась операция, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы спецназа “Ахмат” Минобороны России совместно с 177-й бригадой морской пехоты МО РФ обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что при этом использовались установки «Град».
Также Кадыров рассказал о неудавшейся попытке ВСУ доставить на передовую боеприпасы: по украинской военной технике ударили ВС РФ, и груз был уничтожен.
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о ходе создания буферной зоны в приграничных районах Сумской области Украины.
Также сообщалось, что российские военнослужащие поразили ударами «Искандера» и «Торнадо-М» командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на территории Сумской области.
О том, как украинские подразделения психологических операций планируют ввести в заблуждение российские войска относительно реальной ситуации на сумском направлении, читайте здесь на KP.RU.