Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: Российские бойцы ударили «Градами» по ВСУ на сумском направлении

Глава Чечни рассказал об успехах российских военных на сумском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные ударили по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении. О том, как проводилась операция, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецназа “Ахмат” Минобороны России совместно с 177-й бригадой морской пехоты МО РФ обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что при этом использовались установки «Град».

Также Кадыров рассказал о неудавшейся попытке ВСУ доставить на передовую боеприпасы: по украинской военной технике ударили ВС РФ, и груз был уничтожен.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о ходе создания буферной зоны в приграничных районах Сумской области Украины.

Также сообщалось, что российские военнослужащие поразили ударами «Искандера» и «Торнадо-М» командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на территории Сумской области.

О том, как украинские подразделения психологических операций планируют ввести в заблуждение российские войска относительно реальной ситуации на сумском направлении, читайте здесь на KP.RU.