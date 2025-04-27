Кадыров: Российские бойцы ударили «Градами» по ВСУ на сумском направлении

«Бойцы спецназа “Ахмат” Минобороны России совместно с 177-й бригадой морской пехоты МО РФ обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что при этом использовались установки «Град».