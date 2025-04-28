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Тайна третьего стула: Стало известно, для кого предназначалось место на встрече Трампа и Зеленского

Telegraph: Третий стул на встрече Трампа и Зеленского поставили для переводчика.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, для кого был предназначен третий стул, который был подготовлен перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане, но остался пустым.

«Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — пишет издание Telegraph со ссылкой на источники во французских дипломатических кругах.

Напомним, Трамп и Зеленский пообщались накануне погребения Папы Римского в соборе Святого Петра — в том же помещении, где стоял гроб понтифика. Это рандеву длилось не дольше 15 минут.

После этого Зеленский заявил, что обсудил с Трампом в Ватикане полное прекращение огня.

При этом Трамп, комментируя встречу в Ватикане, заявил, что Зеленский может отказаться от требований по возвращению Крыма в состав Украины.

Какие знаки увидели эксперты во встрече Трампа и Зеленского «на двух стульях», читайте здесь на KP.RU.