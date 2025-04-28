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ЦТАК: власти КНДР официально объявили об отправке войск в Россию

Ким Чен Ын объяснил, почему войска КНДР были направлены в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейские войска были направлены в Россию в соответствии с существующими между двумя странами договоренностями. Об этом информирует агентство ЦТАК. Решение об отправке военнослужащих принял руководитель КНДР Ким Чен Ын, сказано в публикации.

«Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону», — пишет агентство.

Также Ким Чен Ын назвал участие КНДР в освобождении Курской области священной миссией.

Как корейцы помогли освободить Курскую область, проявляя мужество и героизм, читайте здесь на KP.RU.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой оценила помощь КНДР в освобождении Курской области, отметив, что российский народ будет помнить помощь Северной Кореи.