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При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Брянск погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Губернатор выразил родным погибшего соболезнования, а пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.

ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.