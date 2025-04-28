При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек

«Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
Губернатор выразил родным погибшего соболезнования, а пострадавшей пожелал скорейшего выздоровления. Он пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.