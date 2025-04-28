В Пхеньяне появится памятник участникам операции в Курской области из КНДР

Власти КНДР установят в Пхеньяне памятник, посвящённый северокорейским военным, оказавшим содействие в освобождении Курской области от ВСУ, сообщил лидер республики Ким Чен Ын.
«Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник в честь боевых подвигов и героизма гордых сынов КНДР, а к могилам павших воинов будут возложены цветы», — сказал глава государства, слова которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын отметил, что проявленные ими дух и доблесть будут вечно «сиять на высоком пьедестале уважения и чести». Лидер КНДР также подчеркнул, что власти должны предпринять «важные меры» для помощи семьям бойцов.
Кроме того, он направил «теплый боевой привет» армии и народу России в связи с успехом в операции в Курской области. Ким Чен Ын добавил, что ВСУ «превратили многие населённые пункты в пепелища и беспощадно убивали мирных жителей» на российской территории.
Напомним, 26 апреля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от украинских формирований. Он также отметил, что бойцы из КНДР оказали существенную помощь российским войскам в освобождении российского приграничья.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru предположил, что КНДР могла направить в зону боевых действий в Курской области от 10 тыс. до 50 тыс. своих военнослужащих.