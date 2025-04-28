Вооруженные силы КНДР в Курской области, которые «считали территорию России территорией своей Родины», доказали прочные союзнические отношения двух стран. Об этом со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«По приказу главы государства подразделения вооруженных сил республики, считая территорию России территорией своей Родины, твердой волей к ее защите, самоотверженным духом и практическим боевым действием, сопряженным с жертвой, доказали прочные союзнические отношения между двумя странами — КНДР и РФ, — сотворили легенды о воинском подвиге», — говорится в публикации.
26 апреля по время доклада верховному главнокомандующему Вооруженных сил России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов особо отметил помощь КНДР в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области.
После этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области стало «священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами — КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР».
Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Россия всегда будет помнить помощь Северной Кореи.
Военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал о мужестве и самоотверженности, с которыми сражались северокорейские бойцы в Курской области. Также военкор сообщил, что боевики Владимира Зеленского предпринимали всегда неудачные попытки склонить военных КНДР сдаться в плен.
Александр Коц продемонстрировал имитацию денежной купюры КНДР, на которых иероглифами был выведен текст: «Сдавайся! Ким Чен Ын довел вас до смерти и заморил голодом ваши семьи. Положите желтый флаг перед собой, поднимите руки и громко крикните “Свобода!”.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Возможность оказания военной помощь участника договора предусмотрена статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.