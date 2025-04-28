Северная Корея признала отправку войск в Курскую область: текст заявления

После этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области стало «священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами — КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР».