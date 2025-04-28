МО РФ: ВСУ при бегстве из Курской области заложили мины на неизвлекаемость

«Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО. Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ оставили после себя мины на неизвлекаемость», — сообщили в ведомстве.