МО РФ: ВСУ при бегстве из Курской области заложили мины на неизвлекаемость

«Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО. Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как ВСУ оставили после себя мины на неизвлекаемость», — сообщили в ведомстве.
Мины устанавливаются в положение неизвлекаемости с целью осложнить процесс разминирования. В этих случаях в качестве элементов неизвлекаемости применяются взрыватели натяжного, разгрузочного принципа действия, электронные взрыватели и электрические замыкатели, или другие мины, установленные рядом в качестве мины-ловушки.
Там добавили, что специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» проводят разминирование освобожденных от ВСУ территорий в приграничных районах Курской области с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий. В Минобороны отметили, что при проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения.
Сапер с позывным Ростов сказал, что выполнение задач его полка осложняется кассетными боеприпасами — это основное, с чем они сталкиваются. Они также находили ящики из-под мин направленного поражения. По его словам, на данный момент их главная задача — это расчистка дорог, после чего можно будет углубляться в лесопосадки.