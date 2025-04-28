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Суд Украины оставил в силе указ о лишении Коломойского* гражданства

Лишение украинского гражданства олигарха Коломойского* оставлено в силе.

Источник: Комсомольская правда

Олигарх Игорь Коломойский* окончательно лишился гражданства Украины. Такое решение принял Верховный суд этой страны, оставив в силе соответствующий указ Зеленского. Об этом информирует издание «Зеркало недели».

«Верховный суд Украины оставил в силе указ… Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский* потерял гражданство Украины», — сказано в публикации.

Напомним, украинское законодательство не допускает двойного гражданства. В то же время олигарх является гражданином еще как минимум двух стран — Кипра и Израиля. В связи с этим его паспорт был признан на Украине недействительным еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины предъявила обвинение олигарху Игорю Коломойскому* в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.

Тем временем находящееся в России имущество украинского бизнесмена признанного экстремистом Игоря Коломойского* подлежит немедленному изъятию в пользу Российской Федерации, как и имущество связанных с ним лиц.

*Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в РФ.