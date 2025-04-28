NI: Украина не может ничего противопоставить бомбардировщику Ту-160M

Вооружённые силы Украины не могут противостоять российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М, сообщается в американском журнале National Interest.
«Как только начнётся массовое производство Ту-160М, он окажет значительное влияние на ход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных средств защиты от бомбардировок», — говорится в статье.
В отличие от производственных мощностей стран НАТО, российский оборонно-промышленный комплекс может позволить себе модернизацию самолётов, которая даст новые стратегические преимущества.
«Ту-160М оснащён новой авионикой, двигателями НК-32 и передовыми системами вооружения, включая крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 “Кинжал”», — уточняет NI.
При этом новая версия ракетоносца сохранит все преимущества оригинального Ту-160, которые эффективно используются в зоне специальной военной операции.
Напомним, Ту-160 был создан во времена Холодной войны, а после распада СССР его производство было приостановлено. В 2015 году производство самолёта возобновили, и сегодня Россия активно использует Ту-160М в стратегически важных операциях.