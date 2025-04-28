Алаудинов рассказал о состоянии участников операции «Поток» в Судже

К операции «Поток» привлекли военнослужащих группы «Аида». Сколько человек проходят лечение, господин Алаудинов не уточнил. «Большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены», — сообщил он ТАСС.
Апты Алаудинов добавил, что «возможность дать им полноценно вылечиться есть». По его словам, некоторые из бойцов вернулись в строй.
В ночь на 9 марта российские военные использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи, чтобы атаковать тылы вооруженных сил Украины (ВСУ). Около 600 штурмовиков преодолели внутри магистрали почти 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с ВСУ. Суджа была освобождена 13 марта.
26 апреля Генштаб сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ. По данным Минобороны РФ, ВСУ вытеснили за пределы границы. Спецназ «Ахмат» пока остается на границе в Белгородской и Курской областях.
О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».