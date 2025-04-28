Алаудинов рассказал о состоянии участников операции «Поток» в Судже

К операции «Поток» привлекли военнослужащих группы «Аида». Сколько человек проходят лечение, господин Алаудинов не уточнил. «Большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены», — сообщил он ТАСС.