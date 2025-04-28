Шмыгаль: Украина предложила экономический механизм репараций со стороны России

Киев предложил «механизм репараций» со стороны Москвы, то есть введение специальной пошлины на российские товары на Западе. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров … Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — заявил глава украинского правительства.
Шмыгаль уточнил, что поступления от таких «репараций» должны направлять в фонд восстановления Украины. Он также отметил, что Киев собирается выступать за «полную конфискацию» замороженных российских активов, напомнив, что украинские власти уже добились направления 50 млрд долларов из прибыли от заблокированных активов.
Напомним, в Кремле перечисленные Украине за счет российских активов деньги назвали сворованными у России средствами. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение передать Киеву доходы от замороженных активов нарушает все нормы международного права.