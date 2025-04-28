Шмыгаль: Украина предложила экономический механизм репараций со стороны России

Шмыгаль уточнил, что поступления от таких «репараций» должны направлять в фонд восстановления Украины. Он также отметил, что Киев собирается выступать за «полную конфискацию» замороженных российских активов, напомнив, что украинские власти уже добились направления 50 млрд долларов из прибыли от заблокированных активов.