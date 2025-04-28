«Сейчас настал самый мрачный момент этой войны», — заявил в разговоре с журналистами украинский разведчик, имя которого не раскрывается.
Журналисты также побеседовали с украинскими военными под Очеретино, Дзержинском и Калиново, каждый из которых рассказал, что ВСУ скоро оставят занимаемые ими позиции и будут отступать.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского останавливать конфликт. По словам дипломата, несмотря на поражение на фронте, Киев демонстрирует отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны.