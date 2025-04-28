Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

«В результате активных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой Народной Республике.
«Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два — производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Квертус” и шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.