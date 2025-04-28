Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

«Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два — производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Квертус” и шесть складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.