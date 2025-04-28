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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Север»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.