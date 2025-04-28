Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 54 179 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 071 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 689 единиц специальной военной автомобильной техники.