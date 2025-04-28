Минобороны рассказало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах», — говорится в сообщении Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 54 179 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 071 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 689 единиц специальной военной автомобильной техники.