Бойцы «Днепра» уничтожили до 75 украинских военных

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.