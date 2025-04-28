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Бойцы «Днепра» уничтожили до 75 украинских военных

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.