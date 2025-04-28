Главное из брифинга Минобороны 28 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили село в Харьковской области
Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Каменка Харьковской области.
«Север» противостоит противнику на Белгородском направлении
Бойцы «Северной» группировки атаковали семь бригад противника в районах шести населенных пунктов Сумской области.
«Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие «Запада» продвинулись в Харьковской области и ДНР
Бойцы «Западной» группировки нанесли удар по шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Московка, Сеньково, Купянск Харьковской области, Новое, Ямполь и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 240 человек. ВС РФ также уничтожили: восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шесть складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи
Бойцы «Южной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 230 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Гуляйполе, Червоное Запорожской области и Новополь ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 170 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
«Днепр» атакует противника в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области.
Ликвидированы порядка 75 боевиков, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы JDAM;
- 234 БПЛА самолетного типа.